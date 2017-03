Galerii! DJ Burak Yeter küttis tantsupõranda tulikuumaks

Peol pakkusid silmailu neoonvärvidega kaetud tantsutüdrukud ning enne suure tulevärgi saatel lavale ilmunud DJ Burak Yeterit astusid üles ka LED-tuledega tantsijad. Ülemaailmse hiti «Tuesday» autor tantsutas inimesi varajaste hommikutundideni.

DJ Burak Yeter esines Secret Nightclubis / Diana Unt

34-aastase Türgi päritolu DJ Burak Yeteri loodud «Tuesday» on üks eelmise aasta tähelepanuväärsemaid klubimuusikapalasid, mis on tänaseks Youtube’is kogunud enam kui 100 miljonit vaatamist ning tõusnud number üks hitiks nii Eesti raadioedetabelites kui ka välismaistes muusikamüügi rakendustes nagu iTunes, Spotify või Shazam.

DJ Burak Yeter esines Secret Nightclubis / Diana Unt

Nooruspõlves klassikalist klaverimängu ja kitarri õppinud Burak Yeter on teinud edukat DJ-karjääri juba enam kui kümme aastat ning avanud kolm DJ kooli nii Amsterdamis, Istanbulis kui ka Los Angeleses, kus tema käe all on muusikamiksimist õppinud tuhandeid noori DJ-sid.

DJ Burak Yeter esines Secret Nightclubis / Diana Unt

Hilton Tallinn Park’is toimuv Secret Nightclub üritus toob Eestisse hetke kuumemaid tantsumuusikastaare. Mullu jõudsid ürituse raame esmakordselt Eesti lavalaudadele näiteks Alan Walker ja Filatov & Karas.