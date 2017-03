Siberi nelja-aastast Punamütsikest peetakse kangelaseks

Kohalik meedia ristis tüdruku muinasjututegelaseks Punamütsikeseks, kuna lapsel on punast värvi müts, edastab The Guardian.

Saglana elas Venemaa-Mongoolia piiri ääres Tere-Holi kožuunis koos vanavanematega, nende maja on lähimast asulast 20 kilomeetri kaugusel, naabrid elavad kaheksa kilomeetri kaugusel.

Möödunud kuul sai lapse 60-aastane vanaema infarkti ja pime vanaisa ütles lapsele, et ta läheks naabrite juurde abi paluma.

Saglana võttis kaasa toosi tikke, et vajadusel tuld teha, kui tal külm hakkab, sest temperatuur oli siis miinus 34 kraadi. Tal kulus tunde, et paksus lumes naabriteni jõuda, samas võisid teda ohustada hundid.

«Tuva on sõna otseses mõttes huntide «riik», nad ründavad sageli koduloomi. Pimedas liikudes on suur oht hundikarjaga kokku sattuda,» teatas Tuva päästeüksuse juht Semjon Rubtsov.

Saglana oleks suures lumes naabrite majast äärepealt möödunud, kuid üks naabritest oli õues ja märkas teda. Laps kutsuti sisse ja saadi teada, et ta vanaema vajab abi ning naabrid helistasid parameedikutele. Parameedikud vaatasid esmalt tunde lumes liikunud tüdruku läbi ja ei leidnud tal külmakahjustusi, siis sõitsid nad koos lapsega tema vanaema juurde. Kahjuks oli vanaema abi saabumise ajaks surnud.

Saglana sõnas hiljem meediale, et ta ei kartnud pimedal ajal üksinda metsas liikuda, sest ta on kogu oma elu seal elanud ja tunneb paika.

Ta lisas, et jõudis naabrite juurde, kuid siis tundis, et tal hakkas külm ja ta tahtis süüa.

Arstid panid lapse igaks juhuks haiglasse, et ta tervist kontrollida, kuna ta oli pikka aega rohkem kui miinus 30 kraadi käes. Laps elab nüüd kohalikus sotsiaalkeskuses, kus ta tähistab ka oma viieaastaseks saamist.

Kohalik meedia teatas, et Saglana Saltšak on kangelane, sest isegi kohalikel täiskavanutel on vahel seal paksu lume ja madalate temperatuuridega liikumine raskendatud.

Tüdruku ema ja kasuisa kasvatavad kaugemal hobuseid ja on pikka aega kodust ära, sellele ajal elas tüdruk vanavanemate juures. Tõva ametnike sõnul seadis ema lapse elu ohtu, kuna jättis ta koos haigete vanavanematega. Kui ema lapse hooletusse jätmises süüdi mõistetakse, siis võib ta saada ühe aasta pikkuse vangistuse.

Tõva vabariigi pealinnas Kõzõlis tegutseva ajakirjaniku Sajana Monguši sõnul oli talle üllatus, et tüdruku vanavanemate majapidamises ei ole telefoni ega internetti, sest tegemist on üsna internetiseeritud paigaga, kus igal karjusel on mobiiltelefon.

«Isegi nõukogude ajal olid Tuva karjustel võimalik raadiosatajate abil üksteisega ühendust pidada. 21. sajandil peab nelja-aastane laps liikuma paksus lumes jalgsi kilomeetreid, et abi leida, kuna ei ole telefoni. Kurjategija ei ole lapse ema, vaid võimud, kes ei ole kohalikke aidanud,» teatas ajakirjanik.

Tõva vabariik asub Siberi föderaalringkonnas, olles 1921 – 1944 sõltumatu rahvavabariik.

Tõva piirneb põhjast Krasnojarski krai ja Irkutski oblastiga, läänes Hakassia vabariigi ja Altai vabariigiga, idas Burjaatiaga ja lõunas Mongooliaga.