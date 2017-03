Video: USA poliitiku Jessica Farrari arvates peaks mehi masturbeerimise eest trahvima

Farrar soovitab sisse viia seadusemuudatuse, mille kohaselt saaks mehi trahvida 100 dollariga (94 eurot) igal korral kui seemnepurse toimub väljapool naise vagiinat või mittemeditsiinilisel otstarbel, sest tegemist on seemnerakkude hävitamisega, edastab BBC.

«Kui mehed masturbeerivad, siis kaotavad nad lapse saamiseks vajalikku kehavedelikku, see on viljastamata ja sündimata lapse vastane tegevus ning sellega ei austata elu pühadust. Mitte ühtegi seemnerakku ei tohi ilmaasjata kaotsi minna,» teatas poliitik.

USA meedia teatel on USAs märgatavalt pakilisemaid lahendust nõudvaid probleeme ning Farrari asruaamada inimestest on utoopilised.

Texases osariigi esindajatekoja demokraadist liige Farrar tegi vastavasisulise seaduseelnõu ettepaneku möödunud nädalal, saades arvatavalt aru, et see ei saa iialgi seaduseks.

Farrari ettepaneku kohaselt peavad mehed ootama ja kaaluma ühe ööpäeva, enne kui neile võimaldatakse vasektoomia või kirjutatakse välja Viagra.

Naiste õiguste eest pikalt seisunud Farrari sõnul on naistele kehtestatud karmid abordiseadused, samas mehed ei pea oma bioloogia tõttu sellist kadalippu läbima nagu naised.

«Vaadake, mida Texas on teinud naistega. Kuidas suhtuvad mehed, kui nad peavad läbima samad meditsiinilised protseduurid nagu naised ja neile esitatakse pidevalt küsimus, et miks sa aborti teed. Masturbeerimine on meeste «abort»,» lausus Farrar.

Ta lisas, et naistele tehakse pidevalt vaginaalset kontrolli, meestele tuleks kehtestada kohustuslik rektaalne kontroll.

Farrar parodeerib oma seaduseelnõuga Texases kehtivad abordiseadusi, mille kohaselt on abort elu hävitamine ning naised peavad kogu aeg kuulma, et nad on «tapjad».

Abordivastaste sõnul on looted inimkonna kõige haavatavamad liikmed, sest nad ei saa enda eest seista ja naistele tuleks abort keelata, kuna lootel on samuti õigused.

Texases elab 6,4 miljonit 25 – 49-aastast naist, kellest umbes 700 000 elab lähimast abordikliinikust 160 kilomeetri kaugusel.