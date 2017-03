Venemaa parim naisartist ЁLKA esineb Õllesummer Festivalil

Ёlka on hetkel Venemaal üks kuumimaid nimesid – lisaks säravale poplaulja karjäärile on ta ka zhüriiliige hetkel väga populaarses noorte talendisaates “Tõ Super”, kus osalevad rasketest oludest lapsed ja mida jälgivad miljonid inimesed.

Õllesummer Festivali peakorraldaja Marje Hansar on rahul, et hetkel nii aktuaalne lauljatar Eestisse esinema tuleb: “Venemaa superstaaride suuri välikontserte toimub Eestis vähe, enamasti on need klubides. Tallinna Lauluväljakul oleme meie korraldanud Õllesummer Festivali raames Gradusy, Nyusha, Bi2, Zveri, Mumiy Troll, 5Nizza kontserte ja need on väga edukad olnud.”

2005. aastal avaldas Ёlka debüütalbumi, “City of Deception”, mis tõusis edetabelite tippu ning sai kiiduavaldusi meedias. Tema teine album oli samuti edukas, kolmas sai aga kriitikat selle eest, et mõjus sarnaselt eelmistele. Ёlka vastas sellele singliga “Provence”, mida loetakse tema superstaari karjääri alguseks. 2012. aasta lõpuks saavutas ta enim raadiotes mängitud artisti positsiooni Venemaal. Ёlka on ka paljukordne prežtiisse muusikaauhinna Kuldne Grammofon võitja ning Russian Music Awards võitja 2016.

Tallinnas täiskooseisus bändiga esinev Ёlka ei karda laval eksperimenteerida, ent säilitab alati oma artistikarisma ja originaalsuse, jäädes siiraks ja sarmikaks. Haaravad sõnad ja ilus muusika muudavad iga ta esinemise säravaks ja meeldejäävaks meelelahutuseks, millest ei puudu slaavilik särtsakus.

Kolmapäeval, 5. juulil esineb Õllesummer Festivalil Briti rokkbänd KASABIAN, kes on sel suvel aprillis ilmuva uue plaadi tuules headliner nimekatel festivalidel, nagu Reading ja Sziget.

Lisaks välisesinejatele astuvad lavale enamik tuntud Eesti artiste, kokku kaheksal laval. 24ndat korda toimuv Õllesummer Festival leiab aset 5.-8. juulil Tallinna Lauluväljakul ning päevapiletihind eelmüügist on 15 eurot ning passi hind 35 eurot. Piletihind tõuseb nädala pärast.