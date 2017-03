Gillian Anderson: kaotasin perimenopausi tõttu mõistuse

48-aastasele «Salatoimikute» staarile hakkas hormoonide muutus mõjuma kahe aasta eest, mil ta ei suutnud enam hakkama saada kolme lapse, töö ja koduste toimetustega, millega tal seni probleeme polnud.

«Hetkel, kui tundsin, et elu mu ümber hakkab kokku varisema, hakkasin uurima, mis võib toimuda mu sees. Sõbrad pakkusid, et asi võib olla hormoonides,» rääkis Anderson.

«Ma olin harjunud sellega, et suudan paljusid asju korraga teha ning ühtäkki tundsin, et ma ei suuda midagi. Siis vestlesin menopausispetsialistiga ja ta ütles, et ta saab pidevalt kõnesid naissoost tippjuhtidelt, kes karjuvad telefonis: «Ma vajan abi! Ma olen mõistust kaotamas!» Ja nii ongi. Ma tundsin, et keegi teine on mu aju üle võtnud,» lisas näitleja.