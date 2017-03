Raadiohääl Maris Järva: me ei ole nagu kari matse, kes ei saa aru, mis asjad on aksepteeritavad ühiskonnas ja mis mitte

Maris Järva rääkis, et ei ole varem sellistel taaskasutust propageerivatel üritustel varem osalenud, aga on ise pooltaaskasutaja: "Ma saadan väga palju asju ära, aga ma ise kipun ostma uusi asju," rääkis Järva, et kui mõni müüb kodust oma prügikasti ka maha, siis tema selline müügiinimene väga ei ole. "Ta lihtsalt oskab seda ja igal asjal on kuskil ostja, aga mina selline ei ole. Kogun kodus asjad kokku, annan need oma emale, sest tema omakorda saadab need inimestele, keda ta teab, kel võiks neid vaja olla." Sarapuu Kirbukasse pani staar müüki viimased asjad, mis on üldse kodust ära anda.

Enamasti kannab Järva ise musta, valget, halli: "Värve tõesti minu kapist ei leia," rääkis raadiohääl, et väga põhimõtteline ta ei ole ja naturaalse riietuse juurde annab kärts värv väga hästi ilmet. "Ma ei eksperimenteeri oma välimusega üldse," lisas naine, et suuri stiilifopaasid tema hingel ei ole ja eksperimenteerida ei julge.

Poodlemas meeldib Järvale aga väga käia: "Mulle kohe meeldib, kui saan mingi asja jahile minna ja uurida maad, kus mida leidub," tunnistas staar, et eelistab ostelda kaubamajas, kus on kõik brändid ja esemed koos. Tema jaoks ei ole tähtis niivõrd nimi, bränd eseme juures, vaid materjal ja istuvus.

Blogi Stellariumi ostupidu Sarapuu kirbukas, Maris Järva / Meisi Volt

Varahommikusest raadiotööst Sky Plusis ei ole Järva veel tüdinema hakanud: "See pealtnäha paistab hullem, aga kui oled selle sees, siis võtadki seda nii, et see on su töö ja sa tõusedki üles ja arvestad sellega," rääkis naine, et magama eelistab ta minna kümne paiku, siis tunneb ta end hästi.

Presidendiballi ja Ossinovski skandaal raadioeetris oli Maris Järva sõnul ülepaisutatud skandaal. "Tegelikult sai see järgmisel spiikil juba ümber lükatud. Võtsime vastu raadiokuulaja kõne, kellele tundus, et need olid teatud isikud," lisas naine, et asjadest lihtsalt hakati kinni.

"Mida me teeme, on see, et räägime samamoodi tõsistest asjadest, nagu ka ülejäänud meedia, aga meie teeme seda läbi musta huumori. Inimesed ei saa sellest aru, aga see on samamoodi asjade taunimine, mida me teeme lihtsalt läbi musta huumori," lisas Järva, et kõik inimesed ei saa lihtsalt naljast aru. "Me ei ole nagu kari matse, kes ei saa aru, mis asjad on aksepteeritavad ühiskonnas ja mis mitte."