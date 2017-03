Jana Hallas: need asjad, mis minule meeldivad, võivad paljudele kaugeks jääda

Jana Hallas tõdes Elu24-le, et pole varem oma riideid niimoodi müünud, kuid on sellega varem seotud olnud heatevuslikel eesmärkidel. Stilisti sõnul on selline moepidu vahva, sest saab kohtuda toredate inimestega ja taaskasutus on igati teema. "Kui ma räägin oma karderoobist, siis ma olen suur taaskasutaja," rääkis Hallas, et mööda taaskasutuspoode ja kirbukaid ta ise väga ei käi.

"Ma arvan, et kui midagi leida, siis sa vist pead tõesti hoidma koguaeg kätt pulsil," lisas naine, et tal on tunne, et tõeliselt vinged vintaaž-asjad on ilmselt juba otsa saamas. Hallas ise kannaks meelsamini 60ndate ja 70ndate hõngu riideid, praegu moekad 80ndad ja 90ndad niiväga aga peale ei lähe. "Need asjad, mis minule meeldivad, võivad paljudele kaugeks jääda, mul on selline natukene erilisem suhtumine."

Blogi Stellariumi ostupidu Sarapuu kirbukas, Jana Hallas / Meisi Volt

Hallas pani kirbukal müüki ehedad tumedad 90ndate stiilis platvormsaapad, mis on taas kuum moekaup. "Ma hakkasin juba teismeeas omale asju disainima ja ümber tegema. Midagi suurt saada ei olnud, aga loovus ju oli ja mõte töötas," rääkis stilist, et tema peres ei ole olnud õmblejat ja stilisti, aga ta on inspiratsiooni saanud iseenda loomusest.

Kas üldse tasub trendidega kaasas käia ja julgemalt riietuda? "Kui inimesele ikka miski ei sobi, siis ta ei pea seda kandma. Inimene peab tundma end vabalt ja mõnusalt, see asi ei pea olema väga moodne ja trendikas, mida ta kannab," julgustab Hallas kandma seda, milles tunneb inimene end iseendana. "Sa ei saa nii, et paned stilistina kellegi vägivaldselt riidesse ja siis ta mõjubki tegelikult naeruväärsena. Siis see ongi naljakas, sest ta tunneb end halvasti ja see kiirgab temast."