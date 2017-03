Video! Pisarais Kim Kardashian räägib jubedast röövist: nad kas tulistavad mind selga või...

36-aastase Kardashiani hotellituppa tungisid mullu oktoobris maskides mehed, kes viisid relva ähvardusel kaasa kümne miljoni dollari väärtuses ehteid. Röövi käigus seoti vaid hommikumantlit kandnud Kim kinni ja viidi vannituppa.

«Nad küsisid raha. Ütlesin, et mul pole sularaha,» ütleb Kim saate promoklipis. «Nad vedasid mind koridori, trepist üles. Siis nägin selgelt, et neil oli relv. Ma silmitsesin relva ja vaatasin tagasi trepist alla.»

«Mõtlesin, et mul on kiire otsuse tegemiseks vaid hetk. Kas jooksen trepist alla? Nad kas tulistavad mind selga või kui suudan minema lipsata ja nad ei tulista, siis kas lift avaneb piisavalt kiiresti või on trepikoda lukus - siis on minuga kõik. Mul polnud väljapääsu,» kirjeldab pisarais Kim.