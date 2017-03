Elu24 video! Mammu Couture moenädala eel: moes on see, mis sulle sobib ja milles tunned ennast hästi

Moemaja emand Maria Tammeorg rääkis Elu24-le, et on ka uue kollektsiooni juures oma stiilile truuks jäänud: "Isegi kui ma üritaks teha midagi laiemat, siis päeva lõpuks tuleks ikka midagi sellist välja."

TFW kevad-suvi 2017: Mammu Couture / Riina Vaikmaa

Uude kollektsiooni on naine juurde toonud palju käsitööpitsi, mis on Mammu Couture'i jaoks valminud spetsiaalselt umbes seitse kuud. "Need on uued asjad, et pakkuda väga kõrgmoelikke kleite ja õrnust," lisas moelooja, et ei ole küll palju sära, aga on lilleelemente ja tikandeid, mille valmimise alla on läinud sadu ja sadu tunde.

Lisaks saab näha pastelseid toone, kehasseistuvaid lõikeid ja laiasid kaharaid seelikuid. Moelaval saab laval näha ka natukene igapäevasemat loomingut, teiste seas suvised hõlmikkleite ja lillelisi lühikesi kleidikesi, millele on lisatud moelooja lemmikelemendid - taskud. "Olen ka avastanud enda jaoks täpid."

Tallinn Fashion Week kevad 2017: Mammu Couture. Neljapäev 16.märts, kell: 18 / TFW kevad 2017

"Moes on see, mis sulle sobib, milles sa tunned ennast hästi. Mina isiklikult ei ole väga punase armastaja ning minu kollekstioonis näeb väga harva midagi punast," rääkis Tammeorg, et moes on selline toon, milles inimene end hästi tunneb. Siiski ei soovita naine minna värvides liiga neooniks.

Vaata Elu24 videost, milline näeb Mammu Couture moemaja tööprotsess välja, kust saab naine inspiratsiooni ning kui suur on tema ateljee, kus sünnib looming!