Video: tõsielusarja miljonär Trumpi kohta: ta ei oska isegi e-posti kasutada

Cuban sarjas Trumpi möödunud nädalalõpul Texases Austinis tehnoloogiasündmusel South by Southwest, milles teatas, et Trumpi majanduspoliitika talle üldjoontes meeldib, kuid talle ei meeldi Trumpi isiksus ega sotsiaalmeedia postitused, edastab cnbc.com.

«Trump on nagu tegelane filmist «Zoolander», olles väga enesekeskne ja kesise intelligentsiga,» naerutas Cuban Texases kuulajaid.

Komöödiafilmis «Zoolander» kehastab Ben Stiller ülbet, eputavat ja madala intelligentsiga meesmodelli.

Ben Stiller filmis «Zoolander» / Kuvatõmmis/Youtube

Cubani sõnul lõpetas ta Trumpi toetamise kui sai aru, mis inimesega tegemist on ning kui talle pakutakse Trumpi administratsioonis ametikohta, siis ei võtaks ta seda kindlasti vastu.

«Trumpi arusaam kiirusest on see, et kui saadan talle e-kirja, siis ta nõunik prindib selle välja, ta kirjutab paberile kommentaari ja siis see skaneeritakse. Trump ei oska e-posti kasutada,» teatas Cuban.

Cubani sõnul on Trumpi jaoks ka Google nagu «hiina mõistatus».

Donald Trump / Evan Vucci/AP/Scanpix

«Ta oleks oma töös märgatavalt edukam, kui õpiks otsingumootoreid kasutama,» teatas Cuban.