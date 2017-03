Video: Printsess Diana endine armuke kinnitas, et ta ei ole prints Harry isa

Hewitt andis intervjuu oma farmist Edela-Inglismaal Devonis, kus tema ja Diana veetsid armukestena aega, elades salaja lihtsat elu, olles kaugel Briti õukonnast, skandaalidest ja intriigidest, edastab The Telegraph.

«Mina tegin süüa ja tema pesi nõusid. Meil oli koos väga lõbus aega veeta,» teatas Hewitt, kes oli printsess Diana armuke ajal, mil ta oli Briti armee ohvitser.

James Hewitt / Yui Mok/PA Wire/PA Images/Scanpix

Prints Charlesil oli samal ajal väidetavalt salasuhe ta tollase armukese ja praeguse abikaasa Camilla Parker-Bowlesiga.

Hewitt ja Diana pidid lahkumminema, kui mees saadeti Briti armee koosseisu Pärsia lahe sõtta ning nende lahkuminek oli sõbralik.

Samas on alates sellest, kui ilmnes, et printsess Diana ootab teist last, räägitud et Hewitt on tegelik Diana ja prints Charlesi noorema poja isa. Sellele viitavad ka Hewitti ja Harry väline sarnasus, näojooned ja juuksevärv.

Prints Harry / Stefan Wermuth/Reuters/Scanpix

Hewitti sõnul otsis Briti kollane meedia tema ja Harry vahelist sarnasust, mida tegelikult ei eksisteeri, üritades selle abil oma väljaandeid müüa.

«Armusin printsess Dianasse järkjärgult, lõpuks olime mõnda aega lahutamatud ja veetsime aega koos,» meenutas mees.

Printsess Diana ja prints Harry / GREG BOS/REUTERS/Scanpix

Saate Sunday Night saatejuht intervjueeris ka Diana ihukaitsjat Ken Wharfe’i, kes magas Hewitti ja Diana magamistoa ukse taga välivoodis neid kahte turvates, et kõmumeedia ei pääseks neid segama ega pildistama.

«Mina tegin oma tööd, neil oli oma elu, minul oli oma,» teatas ihukaitsja.

Printsess Diana ja prints Charlesi teine poeg, prints Harry sündis 15. septembril 1984. Vanem poeg on prinst William, kes sündis 21. juunil 1982.

Diana, prints Harry ja prints William / Duncan Raban/EMPICS Entertainment/Scanpix