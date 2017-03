Tuuli Roosma innustab tunnustama kõiki eestlasi: mida rohkem me tunnustame, seda paremad oleme

"Võib-olla ei ole see küll päris nii, et peame tunnustama neid, kes on alati nagunii tunnustatud, ekraanil näha ja filmides, kinopubliku poolt palavalt armastatud. Ma tegelikult teeksin üleskutse, et igaüks vaataks enda kõrvale ja tunnustaks seda, kes tema elus on kõige olulisem ja kes teeb igapäevaselt oma tööd, olemas olles: emad, kes hoolitsevad laste eest; isad, kes hoolitsevad pere eest ja õpetajad, kes hoolitsevad õpilaste eest," innustab armastatud saatejuht tunnustama neid, kes on meie kõrval.

"Mida rohkem me tunnustame, seda paremad me kõik oleme," lisas Roosma, et ka tavalised Eesti inimesed vajavad kõige suuremat tunnustust, mitte need, kes on koguaeg tele-ja filmimaailmas tegijad.

Tuuli Roosma "Saladused" / Kanal 2

"Nagu ütles ka auhinna võitnud Triin Ruumet, et kõige tähtsam on vabadus, siis natukene vabaduse maitset saame ka meie, kui me lähme teadmata kuhu," kommenteeris saatejuht oma seiklusi perega teleekraanil.

Tuuli Roosma tõdes, et teda väga puudutasid hiljutised filmid, mida tal õnnetus hoolimata vahepealsest äraolekust näha. "Mulle meeldisid väga "Päevad, mis ajasid segadusse" ja "Teesklejad". Need olid kaks filmi, mille peale ma mõtlesin mitu päeva tagantjärgi ja tundsin, et need puudutasid mind oluliselt. Meeldisid ka teised, mis küll puudutasid vähem."