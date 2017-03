TFW/ Galerii ja video! Tallinn Fashion Week avapauguks on Wear-Arts ja kunstipidu moekeskuses Defitsiit

Wear-Arts on bränd, mis kiirgab armastusest kunsti ja eeskätt just Eesti kunsti vastu - just sel põhjusel on brändi uue kollektsiooni fookuses legendaarsed Eesti kunstnikud Jüri Arrak, Maarit Murka ning Leonhard Lapin. Moeeetendus, mis kolmapäeval moepubliku ette jõuab, juhindub vabadusest, noorusest, moest ja kunstist ning selle taga on vinge punt Eesti Kunstiakadeemia moedisainereid, kes toovad lavale midagi, mida siinne moepublik varem näinud ei ole.

TFW 2017 kevad: Wear-Arts / Liisa Luts

"Olen eriliselt üllatunud sellest, kui hästi ja moodsalt tõlgendasid noored disainerid kunsti perspektiivi. Need lõiked on kui laserterad, mis kannavad edasi kunstnike töid ja mõtet," kommenteerib brändi Wear-Arts looja Mari Martin. "Mood on kui lõuend, mis toob kunsti inimese teadvusele lähemale ning kannab seda seejärel ka edasi."

Wear-Artsi värske kollektsiooni "The Art Club" autoriteks on Mari-Ly Kapp, Kertu Kivisik, Kaia Kuusmann, Sandra Luks, Sirli Pohlak, Pamela Põld, Kerttu Reinmaa, Eliise Saar ja Aleksandra Tšusovljanova (Närjänen).

Pärast esitlust jõuab kollektsioon aga müügile peagiavatavasse moeplatvormi www.pre-o-porter.com. Selle veebimüügi keskkonna kaudu on kollektsiooni võimalik tellida enne selle ametlikku tootmist ja magusa soodushinnaga. Toode jõuab tellijani ühe kuu jooksul.

Lisaks avatakse moekeskuses Defitsiit ka kunstinäitus ja -müük, kus on välja pandud mitmete Eesti kunstnike tööd: näitusel on esindatud Jüri Arrak, Maarit Murka, Leonhard Lapin, Toomas Kuusing, Kamille Saabre ja Toomas Altnurme.

"Kindlasti plaanime Eesti kunsti ja kunstinäituseid jääda esitlema ka edaspidi, nii et Defitsiidist saab kindlasti kunstihuviliste sihtpunkt," sõnab Mari Martin.

Wear-Arts on moodi- ja kunstimaailma ühendav moebränd, mille põhiideeks on tuua kunst inimesele lähemale ning propageerida kunsti autoriõiguste kasutamist moedisainis.