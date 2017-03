Kuula! Põhja-Tallinnal ilmus uus lugu «Jäägu nii»!

«Jäägu nii» on Põhja-Tallinna uus ja särtsakas lugu koostöös noore ja andeka produtsendi Siim Ilvesega.

Lugu sündis salvestussessioonide perioodil, mil keskenduti stuudios uue muusika loomisele. Loobudes mitmetest kontserditest ja avalikest esinemistest, pühendati võimalikult palju aega uuele loomingule.

Lugu räägib tõusudest ja mõõnadest, sellest ühest kordumatust elust, ereda leegiga põlemisest, tehtud vigadest ja nendest õppimisest - bändi liikmete jaoks väga isiklikud läbielamised ja mõttesähvatused, millega samastuvad kindlasti ka paljud kuulajad.

Fännide rõõmuks on bändis tagasi Maia Vahtramäe ning Kenneth Rüütli, lisaks endiselt jätkavatele Jaanus Saksale, Kaspar Raudkivile ja Risto Vürstile.

Omavahel suheldes ja arutades on leitud motivatsioon luua koos uut muusikat ja jätkata Põhja-Tallinna bändi tegevust, koosseis on suuresti selline nagu Per Aspera Ad Astra albumi ilmumise ajal, samas muusika kõla ja suund on täiesti uus ja värske.

Bänd on viimase poole aasta jooksul stuudios palju tööd teinud ja valmimas on hulk uusi lugusid, mis loodetavasti kulmineeruvad järjekorras neljanda stuudioalbumi väljaandmisega. "Oleme aastatega palju juurde õppinud ja omandanud, kõik oleme küpsemad ja targemad" räägib bändi ninamees Jaanus Saks.

"Elul on omad eesmärgid ja keerdkäigud, kõik oleme teinud omi valikuid, mis on toonud tänaseks meid taas ühe katuse alla" lisab Maia Vahtramäe. "Nagu üks sõber kord ütles: Kui poleks kurbi lahkumisi, ei oleks ka rõõmsaid taaskohtumisi."

Kuula Põhja-Tallinna uut lugu SIIT!

Kuidas meeldib?

"Praegune koosseis ja sünergia tundub, kui unistuste bänd, igaüks on tugev ja karastunud isiksus, kes suudab enda poolt panustada tohutult palju bändi muusikasse. Kindlasti ilmub tulevikus ka erinevaid soolo- ja koostööprojekte, ning kõik jätkavad ka enda muusikalise eneseotsinguga," on kogu bänd ühisel meelel.

"Üritame võtta asja rohkem kaalutletult ning organisatoorselt läbimõeldult, pea ees tulle enam ei torma ja katsume võtta rahulikumalt, iga uus lugu ja peatükk korraga" lausub Risto Vürst. ‘’Samas loominguga võtame vabamalt ja üritame katsetada erinevate uute produtsentide ja pillimeestega, leidmaks lugusid, mis pakuvad ka endale uut ja huvitavat."

"Oleme palju pingutanud ja musta tööd teinud, et oleks olemas kõik võimalused uue muusika loomiseks, hetkel teeme tugevat koostööd Roundsound stuudioga, kus on Eesti ühed paremad salvestamise tingimused ning väga töökas ja koostööaldis helikunstnik Keijo Koppel, kelle kõrv ja kogemus on meid uue ja omapärasema helipildi loomisel väga palju edasi aidanud."

2017 tõotab bändil tulla töine ning ees on ootamas mitmed uued ja huvitavad projektid, mistõttu soovitab bänd kindlasti Põhja-Tallinna sotsiaalmeedia kanalitel silma peal hoida ning samuti oma lemmik tele- ja raadiokanaleid jälgida.

Põhja-Tallinna esimene singel "Lähen ja tulen" ilmus viis aastat tagasi. Sellest ajast on bänd erinevate koosseisudega permanentselt pildis olnud.