Elu24 video! Parim meesnäitleja teles Argo Aadli pelgab kaameraid

"Eks see näitlejatöö on selline, aastad 2014 ja 2015 olid rahulikud ja hakkasin natukene muretsema, et ei olnud väga palju teha tööalaselt. 2016 kujunes kuidagi väga tormiliseks," rääkis ka Kanal 2 komöödiaõhtus kaasa teinud Argo Aadli, et 2016 pakkus talle palju põnevaid väljakutseid. "Näitlejatöö käibki elus etappidena ja üles-alla. Vahepeal peabki rahulikum olema. Siis laed ennast rohkem."

Telerollid viivad näitleja rohkemate inimeste südameteni. "Ei saa võrrelda, et kui sul on teatrisaalis sadakond inimest õhtust õhtusse. Väga suur osa Eesti inimesi Tallinnasse teatrisse ei jõua," tõdeb näitleja, et muidugi inimesed ei teaks, kui ei oleks teles.

"Mina vaatan sellele väga hästi, et näitlejad mängivad teles," rääkis tuntud telenägu, et nii teatris, teles kui filmis töötada on tõeline privileeg.

