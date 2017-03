EFTA õhtujuht Katariina Tamm: põlv värises ikka päris korralikult

Elu24 tegi Katariinaga peale uhket galat ka meeleoluka intervjuu.

Katariina, alustame naiselikel teemadel. Vahetasid õhtu jooksul korduvalt kostüüme. See käis nii kähku ja kõik sinu outfit’id olid väga efektsed. Kelle looming?

Kõik oli peensusteni läbi mõeldud, meil oli väga põhjalik korraldustiim ja kõik minu kleidid on Liisi Eesmaa moelooming. Liisi oli ka isiklikult kohal ja mulle suureks abiks. Minu jaoks tehti kõik väga lihtsaks ja mul on selle üle väga hea meel.

Kas oled ka varem õhtu- või saatejuhi rollis olnud?

Mitte nii suures mastaabis, kindlasti mitte. Pisut olen siiski teletööga kokku puutunud ja ka väiksemaid õhtujuhtimisi teinud nii, et mingi ettekujutus sellest oli olemas. Aga loomulikult sellises mastaabis ja veel et tegu oli ka otseülekandega..., see oli väga teistmoodi.

Võttis ikka põlve värisema?

Absoluutselt! Põlv värises korralikult. Õnneks oli meil eelnevalt ka läbimäng, kus ma olin totaalselt närvis ja kõik asjad, mis võisid halvasti minna, läksid halvasti. Nii et tegelikult, kui see otseülekanne algas, siis ma mõtlesin, et nüüd tuleb lihtsalt minna ainult rõõmuga peale.

Kõik ettevalmistused olid väga hästi tehtud ja ma olen väga õnnelik, sest see oli fantastiline kogemus!

Kui miskit oleks otsesaates totaalselt pekki läinud, siis kas sul oli olemas igaks juhuks ka varuplaan?

Varuplaani polnud. Aga näitlejana on mul kogemus, et kui miskit totaalselt valesti läheb, siis ei saa sellest lihtsalt mööda minna. Eriti veel otse-eetris ei saa sa mängida, nagu seda poleks juhtunudki. Seda hetke tuleb lihtsalt nautida, armastada ja midagi välja mõelda. Ja enamasti sa mõtledki midagi välja. Seega polnud mul tohutult suurt muret, ma olin valmis kõigeks.

