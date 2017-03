Ain Mäeots: luban, et me ENSV tegijatega ei jää loorberitele puhkama

Elu24 uuris Ain Mäeotsalt, mis tunne on.

Ain: Kas me nüüd just EFTAlt koore koorisime, aga seda koort on tegelikult klopitud seitse aastat. Ja ma kiidan väga meie tiimi, sest me kõik teame, et meeskonnast oleneb tohutult palju. Kuigi näitlejad ja režissöör on justkui jäämäe tipus ja teised tegijad jäävad veepiirist allapoole, siis see ei tähenda, et neil poleks tohutult suurt jõudu.

Kõrvaltvaatajale võib paista, et ENSV tegemine on nagu käkitegu.

See on lihtne ja ei ole ka. Pealtpoolt paistab fun, aga tegelikult on kõik palju keerulisem. Küll on võtteplatsil liiga külm, siis jälle liiga palav. Ma ei hakka rääkimagi 14 tunnistest tööpäevadest. Pidev stressiseisund, sest kõik on kogu aeg muutumises. Keegi jääb haigeks, siis peab midagi graafikus ümber tõstma. Siis üllatab mingi ilmajama...

Ma ei hala, aga kõik see on suuremas osas päris karm töö. Kui võttepäev läbi saab, siis ma lihtsalt vajun pikali ja ei taha kätt ega jalga liigutada. Aga seda enam on tore seda seriaali teha. Ma olen auhindade üle väga õnnelik!

Kas vahel on siiski juhe ka totaalselt kokku jooksnud ja oled mõelnud, et nüüd on kõik, mulle aitab?

Muidugi on.

Mida sa siis teed? Jood end täis?

Ei, see ei toimi. On juba järele proovitud. Minu jaoks on hoopis kõige suurem luksus ja pingete maandaja lugemine. See, et olen diivanil vaikuses ja ma loen head raamatut ja pikalt, tundide kaupa. See on suurim luksus, kui mis iganes Kariibi reis minu jaoks.

Aga ma luban siiski, et me ENSV tegijatega ei jää loorberitele puhkama. Vastupidi, me teame, mis on puudu ja mida võiks veel paremini teha.

