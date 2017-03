Parim filmi naisnäitleja Tiina Mälberg: kui keegi aknast sisse trügib, siis saan selle auhinnaga virutada

Mälberg ütles oma tänukõnes, et film "Ema" on saanud ka välismaal palju lisades, et auhinnad on väga olulised olulised, kuna annavad juurde eneseusku.

Elu24 püüdis Tiina kinni peale õhtu pidulikku osa Nordea VIP-ruumis.

Tiina, oled saanud imelise auhinna, palju õnne! Kõige lisaks on auhind ka väga praktiline, seda võib kasutada lausa käsipeeglina, et kohendada oma meiki või soengut.

Tiina: Jaa ja, kui keegi aknast sisse trügib siis saan selle auhinnaga virutada. Pipragaasi pole enesekaitseks vajagi. See on muuseas üsna raske.

Kas sul oli pisuke eelaimus ka, et saad oma töö eest pärjatud?

Kui ma olin juba kolme nominendi hulka saanud, siis mul lihtsalt oli üks võimalus kolmest saada endale see imeilus peegel. Olin siiralt üllatunud, et auhinna sain.

Kuidas tänase uhke galaga rahule jäid?

Meil pole vaja mitte midagi häbeneda, show oli väga uhke. Mulle meeldisid väga esinejad, näiteks Kadri Voorand ja tema bänd. Ka Swing Singersid tõmbavad alati peo käima. Ja loomulikult viimased esinejad eesotsas Merlyn Uuskülaga panid tõelise peo püsti.

