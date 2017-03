Elu24 video! Parim saatejuht Anu Välba: üks mu keerulisemaid intervjuusid oli Edgar Savisaarega

«Ma olen väga õnnelik selle üle! Ma tahan öelda suure aitäh kõigidele, kes on pühapäeva hommikul minu saadet vaadanud. Ja aitäh minu kallitele kolleegidele! Mul on tõesti hea meel. See ei ole ainult minu auhind. Nagu ma ütlesin, tuleks välja anda ka parima saatekülalise auhind,» ütles Välba pärast galat Elu24-le. «Kuna Andrus Vaarik selle ettepaneku tegi, siis ma kaaluks kohe Andrus kandidatuuri. Tema on küll üks suurepärane intervjueeritav olnud on.»

Välba avaldas ka, et tema saate ajaloo üks keerulisem intervjuu oli Edgar Savisaarega. Vaata Elu24 videost, miks see nii oli!