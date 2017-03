Saatejuht Kristo Elias saabus EFTA Galale oma kauni raseda abikaasaga

Veidi enne jõule tunnistas Kristo ajakirjale Kroonikale, et nende perre on lisa oodata kevadel ning toona teadis tulevane isa ka öelda, et sündimas on väike poisslaps. «Meile on räägitud, et pärast lapse sündi muutub elu tohutult,» ütles mees ning lisas naljatledes, et neid on juba hoitatud.

Elu kindlasti muutub, kuid kindlasti ainult värvilisemaks! Soovime abikaasadel toredat lõpuspurti!