Harry Kõrvits: plaanisime «Naabriplikat» teha vaid kaks hooaega

Küsimusele, kas Harry on ka tavaelus sama kuri kui sarjas, vastas mees, et igapäevaselt on ta siiski südamlik vanataat. Üllatavalt tuli välja, et esialgu oli «Naabriplikat» plaanis teha vaid kaks hooaega, kuid nüüd on juba kaheksas käsil. Harry tunnistas Anule naljatledes, et eks ta ole juba väsinud ka. «Tööpäevad on pikad ja pingelised, ei jaksa enam. Mulle ei jää tekst ka nii hästi meelde,» lausus mees muie suul.

Harry Kõrvits, kes on nomineeritud parima meesnäitleja auhinnale, pidas tänaselt galalt auhind napsata väga võimalikuks lisades, et neil töötab sarja õnnestumise nimel väga pühendunud ning kokkuhoidev tiim.