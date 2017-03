Skandaal Balenciaga moemajas: modellid lukustati tundideks söögita pimedasse ruumi

Pilkupüüdva kollektsiooni asemel köitsid suuremat tähelepanu lavalaudadel kõndivad tüdrukud, kes nägid silmnähtavalt haiglased välja: kõhnad, püüdes püsti püsida, kõhnunud jäsemetega, väljaulatuvate rangluudega ja kummituslike ilmetega. Jah, see on tavaline moemaailma «pilt» . Aga selles oli midagi enamat, edastab uudisekanal Daily Mail.

Mõned päevad enne seda sattus Balenciaga moemaja ebameeldivate väidete ette, nagu oleks luksuslik moemaja modelle castingu ajal kuidagi julmalt kohelnud või ekspluateerinud. Balenciaga moeshow castingu agent ja moemaailma veteran, James Scully, kes on töötanud koos moeloojate Stella McCartney ja Tom Fordiga, kritiseeris sotsiaalmeedias Balenciaga moemaja castingu direktorit, kes väidetavalt kohtleb tüdrukuid kui veiseid lihaturul.

Pariisi moenädal: Balenciaga sügis/talv 2017/2018 / FREDERIC BUKAJLO FREDERIC/SIPA/FREDERIC BUKAJLO FREDERIC/SIPA

Ta oli väga häiritud sellest, kui sai teada, et ligi 150 tüdrukut, kes olid castingule tulnud, pidid ootama pimedas trepikojas, mitmeid tunde, näljas, hirmul, teadmatuses. «Nad lukustasid uksed, kustutasid lambid ja läksid lõunale. Jättes tüdrukud sinna, mitmeks tunniks, aisaks valguseks telefonid. See mitte ei olnud lihtsalt julm kohtlemine, vaid ka ohtlik. Paljud tüdrukud olid sellisest intsidendist traumeeritud». «Nad kohtlesid meid kui loomi» räägib üks modellidest.

Scully süüdistab teist moemaja, mille nime jätab mainimata, selles, kuidas püütakse «vargsi» moeshowdele kaasata alla 15 aastaseid tüdrukuid. Lubatud vanusepiir moelavadel on 16. «Paljud modellid on alla 18 aastased ja ilmselgelt ei ole nad valmis selleks, et olla siin». Inglise modell ja Vogue’i kaanetüdruk, Edie Campbell (26), räägib, et antud olukord castingul ei olnud sugugi midagi ebatavalist: «See pole ka ilmselt kõige šokeerivam näide. Olen kuulnud palju häirivamaid asju. Näiteks on palutud mõnel modellil joosta ringe ümber stuudio.»

Mood on väga mitteformaalne tööstus. Piirid on ületatud ja see annab õiguse käituda nii nagu mitte kuskil mujal tavatööl see ei oleks lubatud. Tüdrukud on meeleheitel, et show'deks broneeritaks. Seetõttu on nad alluvad ekspluateerimisele.

Balenciaga moemaja reageeris süüdistustele koheselt, saates modellidele kirjaliku vabanduse ja lubades edaspidi tagada modellidele väärilised töötingimused.