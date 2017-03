Rootsi valis euroloo: inspiratsioon Ott Leplandilt?

Rootsi Eurovisiooni eelvooru Melodifestivaleni võitis laul pealkirjaga «I Can't Go On», mis kõlas laulja Robin Bengtssoni esituses. Vaatamata sellele, et Rootsi meeslauljad on viimasel paaril aastal konkursil äärmiselt edukad olnud, siis Bengtsson praegust favoriiti Itaaliat edetabelite tipust veel minema ei pühkinud.

«I Can't Go On» esimesed minutid tuletavad kangesti mitmete teiste meesartistide üleastumisi meelde. Sealjuures meie oma Ott Leplandi aastate tagust esinemist Eesti Muusikaauhindadel, kus ta samamoodi laval «kõndis». Samuti tundub, et Bengtssoni on mõjutanud ka mitmed poplegendi Justin Timberlake'i etteasted.

Sellel vaatamata on tegemist aga korraliku Rootsi popplooga. Või mida teie arvate?