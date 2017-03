Galerii: kodumaiste disainerite pulmakleidi soovitused

Oksana Tandit: «Minu käest tellitakse nö 'transformer'-kleite - väga praktiline valik - näiteks valge põlveni pliiatskleit - alumine seelik samast materjalist, aga maani, juurde pitsist bolero. Kuna materjaliks on enamasti kvaliteetne villakrepp, siis ilma alusseelikuta ja jakita saab kleiti edaspidi muudel üritustel kanda. Üheks trendiks on ka valge kombinesoon koos pits-boleroga. Kõige julgemad tellivad smokingu Bianca Jaggeri stiilis, pidulikkuse rõhutamiseks teen sellele juurde tüllist seeliku. Peamisteks märksõnadeks on lakoonilisus, stiilipuhtus, selge vorm ja siluett, praktilisus ja kvaliteetsus.»

Hanna Korsar: «Eestis on pulmad jätkuvalt väga traditsiooniline sündmus, et väga sellega eksperimenteerida ei soovita. Ma pigem ütleks, et kõige rohke mõjutab aeg ja koht. Destination wedding on muutnud palju pruutide soove ja võimalusi. Elades ja töötades külmas kliimas, siis ilm on seni ikkagi teatavad piirangud seadnud ka loomingule. Kuna Eestis on kiriklikke laulatusi vähem ja ilmalikke vabas õhus registreerimisi rohkem, siis see aga annab võimaluse loobuda rangemast etiketist ja pruutkleidi stiil võib-olla rohkem vabam. Tellimustööde puhul me hooajatrendidest end mõjutada ei lase, see on ikkagi individuaalne lähenemine igale kliendile eraldi.»

Kodumaine pulmamood Moekuulutajal - stilistika Piret Vapajeva / Kertin Vasser

Liina Stein: «Minu pulmakleitide kollektsioon on väga mitmekesine – sädelevate käsitööpitside ning kohevate tüllseelikute kõrval leidub ka klassikalisemaid ning tagasihoidlikumaid mudeleid. Et säilitada kleitide unikaalsus, kasutame samasugust pitsi minimaalselt ning otsime pidevalt uusi ning põnevaid kangaid. Abiellujad hindavad üha enam valmiva kleidi unikaalsust ja personaalset teenindust ning saavad perfektselt istuva kleidiga kaasa ka meie stilistide nõuanded soengu, meigi, kingade ning ka pruutneitsite ja peigmehe rõivastuse osas.»

Piret Ilves: «Pulmamood on jõudnud nüüdseks samasse rütmi üldise moega, mis tähendab, et ka pulmakleitide puhul võidutseb minimalism. Lihtsus, rõhk kaunil siluetil, kanga naturaalsus – need on tegurid, mida hetkel enim hinnatakse. Vähenenud on pitsi kasutamise soov ning näiteks korsetid on juba mitu-mitu aastat möödanik olnud. Pulmamoemaailmas on ka palju väikseid trende, nagu pihaosas väljalõigetega kleidid, cropitud topi ja seeliku kooslused, suured kellukese varrukad jne, kuid need on sellised trendid, millega jooksevad kaasa vaid kõige moodsamad pruudid. Trendide puhul tuleb alati arvestada, kas need lahendused ka 5 ja enam aasta pärast ilusad tunduvad.»

Triin Isak: «Mina olen suur praktilise pulmakleidi fänn, ehk siis soovitan siiralt kaheosalist pruutkleiti, mis tavaliselt koosneb seelikust ja kaunist ülaosast. Seda saab lihtsasti ilmestada erinevate põnevate aksessuaaridega nagu alusseelik, loor, peaehe, pruudivöö, vajadusel ka keep paljaste õlgade katteks. Praktiliseks teeb sellise valiku võimalus hiljem tavariietega kombineeritult kanda ka argipäevasemates olukordades.»