Galerii: kevade märksõnadeks on kontrastsed värvikombinatsioonid ning romantika

Ženja suunab inimese värvide juurde. «Oluliseks trendisuunaks on 80ndate stiilis kontrastsed värvikombinatsioonid,» kinnitab stilist. «Tihti tahetakse kirgastes toonides rõivastusele lisada musta värvi kingad, kuid kollase kleidi juurde võiks hoopis sobitada näiteks punased kingad või rohelise triiksärgi juurde sinise lipsu!».

Algava hooaja oluliseimate värvidena toob Ženja välja kogu sinise värvigamma (eriti Läänemere, elektrisinise ning pardiisisinise), rohelise («greenery» rohelise, mündirohelise ning oliivirohelise) ning 50 roosat varjundit - alustades puuder- ja vanakooliroosast kuni vibreeriva fuksia- ja barbiroosani välja.

Moekuulutaja - Ženja Fokini ja Johanna Eenma stilistika / Kertin Vasser

Nii Ženja kui ka Johanna kinnitavad, et moes on ka 70ndad ning kevadele sobivalt ka flower-power. «80ndate tulekuga pole veel 70ndad veel valmis lahkuma - alt laienevad püksid, mainitud lilleprint kõikvõimalikul kujul, teksa söögi alla ja peale ning minu isiklik lemmik - rock’n’rolli ükskõiksusega kantav hommikumantel,» kinnitab moeteadlik Johanna Eenma.

«Mul on hea meel, et kevadega naaseb romantika - lendlev tüll, viktoriaanlikud volangid, lillemuster uues kuues ja rõhutatud pihaosa korseti näol,» õhkab stilist. «Need on põnevad elemendid, millega mängida ja ootamatult komplekti täiendada. Kindlasti pole veel kuskile kadunud minimalism, kuid see on edasi arenenud vormiks, lõiked on mahulisemad.»

Vaata lisainfot Moekuulutaja kohta siit ning siit.