Galerii! Tuntud naised panid Stellariumi ostupeol moekad rõivad müüki

Rõivad panid meeleolukal ostupeol müüki raadiohääl Maris Järva, stilist Jana Hallas, meigikunstnikud Loore ja Reet Härmat, ajakirjanik Mari-Liis Helvik, moeblogija Kätriin Kübar, ajakirjanik Tiiu Suvi, moeblogija Evelin Ojamets, moekunstnik Perit Muuga, moeblogija Getri Mitt, fotograaf ja Elu24 tegevtoimetaja Meisi Volt ja ürituse korraldaja Stella K. Wadowsky.

Blogi Stellariumi ostupidu Sarapuu kirbukas / Meisi Volt

Kes tuntud inimeste rõivaid täna ostlema ei jõudnud, need saavad sammud Sarapuu Kirbuka poole teele seada, sest nende moekad palad on müügis veel kuu aega. Lisaks on väljas ka mõned Elu24 glamuurse peatoimetaja Anu Saagimi punase vaiba pilgupüüdjad.

Blogi Stellariumi ostupidu Sarapuu kirbukas / Meisi Volt

Vaata galeriist!