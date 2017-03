Annalynne McCordi ülestunnistus: mind vägistati kui olin 18-aastane

Sarjas «90120» säranud Annalynne McCord (29) tunnistas, et kui ta oli 18-aastane vägistas teda talle lähedal seisev inimene. «Olin üksinda kodus ja mu sõbral oli vaja kohta, kus ööbida. Minu vastutulelikkust kasutati ära. Ühel hetkel ärkasin ma üles ja ta oli minu sees,» sõnas McCord. Toona 18-aastane neiu langes seejärel šokki ning kaotas kontrolli enda keha üle kontrolli. «Mu keha justkui lülitas ennast välja, ma ei suutnud mitte midagi teha,» rääkis näitlejanna BBC'le ning lisas, et on tänaseks ka uurinud, miks ta keha sellisel moel reageeris. «Teadus ütleb, et mu keha pidas seda ainsaks võimaluseks sellele olukorrale vastu panna.»

Samuti rääkis naine sellest, kuidas ta on viimased kümme aastat juhtunus ennast süüdistanud, ning millist rolli on intsident mäginud tema suhetes. «Ma olen kõiki alati halvimas kahtlustanud. Alles nüüd, mil ma tunnen, et olen paranenud, suudan jälle usaldada,» sõnas naine. Samuti edastas näitlejanna sõnumi naistele, kellega samuti midagi sarnast juhtunud on: «Teil on hääl, rääkige endaga juhtunust! Ärge laskel kellelegi ennast vaigistada!».