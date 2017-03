Tõeliselt ilus: Celine Dion teeb jälle filmimuusikat

«My Heart Will Go On» tuli välja aastal 1997 ning selle laulis hitiks ei keegi muu Celine Dion, filmis «Titanic». Nüüd on 48-aastane lauljanna jällegi näpu filmimaailmale andnud ning teda võib kuulda värskelt esilinastunud filmis «Beauty and the Beast». Lugu «How Does a Moment Last Forever» kõlab kauni muinasjutt-filmi lõputiitrite ajal.

Naine tunnistab, et esialgu pelgas ta jälle filmi tarvis laulda ning küsis endalt, kas ta ikka peaks seda tegema. «Pöördusin aga mediteerides oma abikaasa poole ning ta ütles, et mul ei ole midagi kaotada,» põhjendas Grmmy võitjast lauljanna Us Weekly'le oma valikut.