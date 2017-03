9. märtsil võttis kuninganna Elizabeth osa 1995. kuni 2015. aastani Afganistanis ning Iraagis teeninud ja elu kaotanud sõdurite mälestusteenistusest. Sündmusel toimus pidulik memoriaali avamine ning tervitamas olid kuningannat ja tema abikaasast prints Philipit ka üks naissõjaväelane oma väikese pojaga.

2-aastase lapse ülesandeks oli koos emaga kuningannale lillekimp üle anda, kuid poiss ei tundunud talle pandud kohustustega rahul olevat. Ei olnud talle tol hetkel meelt mööda rahulikult süles istumine ning kõige parema meelega oleks väike noorhärra omapäi uitama läinud.

Naljakas intsident püüti loomulikult kaamerasilmale. Ülekande kommentaatorid leevendasid küll olukorda öeldes, et kuningannal on piisavalt kogemusi lastega teadmaks kui püsimatud need väikesed tegelased tihtilugu olla võivad. Heida humoorikale videole pilk peale!