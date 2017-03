Stiilimuutus: kameeleon Emma Roberts vahetas taas värvi

Nüüd on Julia Robertsi vennatütar teinud seda jälle! Kui Oscari galal lehvisid näitlejannal veel pronksjad kiharad, siis nüüd on kaunis naine tooni vahetanud ning kannab suurepäraselt välja brüneti peanupu.

#SmokyQuartz for my next movie thanks to the best @nikkilee901 @kelcey901 @ninezeroone ❤️ Ein Beitrag geteilt von Emma Roberts (@emmaroberts) am 10. Mär 2017 um 9:15 Uhr

Tuleb välja, et Roberts ei vaheta juuksevärvi lihtsalt enda lõbuks. Peamine põhjus on siiski filmirollid. Nii ongi Emma läinud blondist pronksjaks ja pronksjast brünetiks oma karjäärivaliku tõttu. Ise on ta öelnud, et värvivahetus ei ole lihtne protsess. Tihti peab ta juuksevärvi vahetades üle vaatama ka oma garderoobi. Kuna tal on väga hele nahk, siis tihtilugu ei mõju uue juuksevärvi tõttu mõned esemed naise riidekapist tema seljas enam meelitavalt.