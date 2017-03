Laura kriitikast: mul on hea meel, et «Verona» ei ole kedagi külmaks jätnud

Lauljanna Laura Põldvere tunnistab, et tänu oma vanaemale on ta kõigega, mis Eurovisioonile minevat võistluslugu «Verona» puudutab, hästi kursis. Sealhulgas ka kriitikaga. Viimast ei pea kogenud lauljanna aga sugugi halvaks nähtuseks kui tegemist on konstruktiivse kriitikaga: «Kui see on konstruktiivne ning meid edasi aitab, siis on kriitika alati hea.» Samuti tunnistab Eestit Eurovisioonile esindama sõitev Laura, et tal on hea meel, et nende lugu pole kedagi külmaks jätnud ja kunagi pole võimalik kõigile meeldida: «Kui kõik meile kümne näpuga kaasa elaks, siis oleks midagi valesti.»