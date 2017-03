Video: katsed tellida välismaalt posti teel narkootikume on järsult kasvanud

Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning posti- ja kullerteenused on võtnud vaevaks üheskoos tabada Internetist narkootikumide tellijad. Eesmärk on tabada nii tellijad kui edasimüüjad. Internetist keelatud ainete tellijad jäävad üldiselt 18-35 eluaasta vahele ning on esmatarvitajad.

Mille järgi narkootikume sisaldavad pakid teiste seast üles leitakse MTA uurimisosakonna narkotalituse juht Raul Koppelmaa täpselt eetris öelda ei saanud, kuid sõnas, et teatud indikaatorid pakkide avastamiseks on siiski olemas. Postipakkidest on avastatud pea kõiki narkootilisi aineid: ecstasyt, kanepit, amfetamiini, kokaiini, hallutsinogeenseid seeni ja muud.

Lähemalt kuuled kasvavast kriminaalsest trendist videost!