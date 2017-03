Kairit Tuhkanen: käsil on minu viimane klubituur

Stiilistuudio meigitoolis särab imearmas lauljatar, ilmatüdruk, saatejuht ja meikar Kairit Tuhkanen, tuntud ka lavanime Niki järgi. Kairit räägib saates oma tulevikuplaanidest, pereplaneerimisest ja milline tema «7 ametist» talle kõige südamelähedasem on.

Millistes värvides end kevadel trendikana tunda, näeme Baltika kevadsuvisel moeetendusel. Tallinna külje all Hansaplanti aianduskeskuses toimus moeshow, kus näidati Montoni, Mosaici, Baltmani, Ivo Nikkolo ja Bastioni kevadsuviseid kollektsioone. Üritust väisasid Eesti moebrändide kliendid ning paljud moeasjatundjad- ning huvilised. Spetsiaalselt selleks õhtuks loodi floristi ja aiandusõppejõu Marek Jakobi eestvedamisel Eesti suurim lillesein, mis tõi kevadlillede lõhna ruumi.

Baltika Grupi kevad-suvi 2017 moe-show backstage ja seltskond / Maksim Toome

Kuidas sirgub väikesest tähest suur? Igatahes mitte kapsapeenras! Alustava Tähe Kool ehk Star Kids Agency juhataja ja asutaja Ireni Erbi selgitab, et eelkõige on kool imidžilaboratoorium, mille töö eesmärk on talendi avastamine ja isiksuse harmooniline areng sõltumata sellest, millise lavakunstide suuna laps valib põhiliseks. Osata ilusasti liikuda, hoida selga ja poosi, olla enesekindel foto- ja videokaamerate ning suure rahvahulga ees, riietuda stiilselt ja koostada komplekte, olla üldkultuuriliselt arenenud ja suuta vääriliselt vastata ootamatutele küsimustele – sellised oskused on vajalikud igal artistil, isegi kui laps ja vanemad ei mõtle võsukese tulevikku siduda modellindusega.

