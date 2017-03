Juhtum USAs: politsei on tülitekitajate kodu külastanud 157 korda

Linnavõimude teatel kolis pere West St.Pauli aadressile 210 Logan Avenue viis aastat tagasi ja kohe tekkisid nendega probleemid, mis häirivad naabreid.

Naabrite teatel on sel perel agressiivsed ja ründavad koerad, õues seisvad vanad ja roostes autod, neil on relvi, nad rikuvad seadusi ja liiklusreegleid ning tarbivad kanepit.

«Meie andmetel on tegemist naabrite vahelise tüliga, mis peab leidma lahenduse,» teatas West St. Pauli politseijuht Bud Shaver.

Lõpuks muutus olukord 43-aastase LeeAnn Broadbenti ja ta pere jaoks nii kriitiliseks, et politsei pani nende maja juurde mitu turvakaamerat, et saada andmeid, mis seal tegelikult toimub.

Linnavõimud ja politsei andsid perele probleemide lahendamiseks ühe kuu, pärast seda võidakse nad kohtusse kaevata. Võimude teatel on nende eesmärgiks saada kohtult otsus, et see pere on kogukonnale ohtlik ja neil tuleb oma kodust välja kolida.

Politsei sõnul on nimetatud pere rikkunud mitmeid seadusi, näiteks seal on laste juuresolekul suitsetatud kanepit, samas ei esitatud perele selle eest süüdistust.

Majaomanik Broadbenti arvates on tema ja ta pere ründamise taga rassism. Tema ja ta neli last on valgenahalised, kuid ta mees ja viis kasulast on tumedanahalised.

«Kolisime West St. Pauli viis aastat tagasi ja alates sellest olen olnud nõiajahi ohver. Meie peres on mitme nahavärviga inimesi ja see häirib kohalikke,» teatas Broadbent meediale.

Politseijuht Shaver rõhutas, et politseinikud ei ole rassistid, vaid nad teevad oma tööd ja reageerivad kaebustele.

Linnavõimude sõnul võidakse Broadbentid nende majast välja tõsta kui olukorra lahendamiseks enam muud üle ei jää.

Broadbentide perre kuulub üheksa last, kellest 24-aastane Dexter Jefferson Jr on saanud varguse ja teiste varavastaste kuritegude eest vanglakaristuse. Kõige vanemat poega, 25-aastast Daiezon Broadbenti on kohtulikult karistatud kanepi omamise eest.

16-aastane Lavauntai Broadbent kaotas 2015. aastal elu kui üritas West St. Pauli pargis röövida mehelt rahakotti. Ohver, kellel oli relvakandmisluba ja relv, lasi röövli maha.

Linna, naabrite, politsei ja LeeAnn Broadbenti vaheline tüli on kestnud juba mitu aastat, kuid lahendust ei paista. Broadbenti sõnul kavatseb ta palgata advokaadi ja astuda linna vastu võitlusse.