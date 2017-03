TFW/ Fotod ja video! Embassy of Fashion toob kevadisele moelavale küllusliku lillemere

Riina Põldroosi kevadkollektsioon on seekord inspireeritud muinasjutuaedade miljonist lillest, päikesest ja puhtast õitsemiserõõmust. Kasutatud on palju lilledest kirjuks tikitud pitsi ja ruumiliste roosidega kangaid. Loomulikult on kasutatud ka Riinale ainuomaseid samet-tikandeid, mis seekord kujutavad ükssarvi ja tiivulisi hobuseid. Lavale tuleb esmakordselt ka roosiaiast inspireeritud pruutkleidikollektsioon.

Aldo Järvsoo kevadkollektsioon on saanud inspiratsiooni kevadistest kargetest päikesetõusudest. Säravates pastelltoonides õhulised plisseerkleidid on kui öökülma poolt jäässe uinuma jäänud kevadlilled. Kleitide lihtsalõikelised vormid ja plisseeritud geomeetrilised mustrid annavad magusatele pastellidele karge kevadhommiku värvingu.

Ketlin Bachmanni kollektsioon on kirev ja boheemlaslik. See on peadpööritav segu suurtest mustritest, tugevatest värvidest ja erinevatest faktuuridest. Barokselt külluslikud lillemustrid, metalselt kirgas värvigamma ja eklektiline vormimäng moodustavad terviku, mis on kirju ja lopsakas nagu paradiisiaed.

Embassy of Fashioni moeetendus leiab Tallinn Fashion Weeki raames aset 17. märtsil kell 21.00 Hilton Tallinn Park hotellis.