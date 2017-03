Galerii! Optikapoe meeleolukas sünnipäevapidu möödus Liisi Eesmaa moenõuannete saatel

Viru Keskuses asuv Pupilo optikapood on saanud juba aasta vanuseks ja selle tähistamiseks korraldati sünnipäevaüritus, kust ei puudunud ka šampus, snäkid ja maitsev tort. Ürituse avas Joonas Alvre mahe lauluhääl, pärast mida tervitas külalisi firma tegevjuht Urmas Piik.

„Ehkki veebipoena tähistab meie ettevõtte sügisel juba 8. sünnipäeva, on suur rõõm näha ka meie prillipoe populaarsuse kasvu – järjest enam kliente on leidnud tee ka meie eriliste prilliraamideni,“ väljendas Piik suurt rõõmu. Ühtlasi lisas Piik, et vastukaja on olnud väga postitiivne: „Prilliäris oleme küll uued tulijad, kuid oma kollektsiooni täiendades oleme püüdnud silmas pidada nii hetkelist trendi, kui ka kliendi soove ja vajadusi.“

„Sel kevad-suvisel hooajal on enim moes nii ümarad, kui ka päikeseprillidest inspireeritud prilliraamid,“ jätkas tippstilist ja moelooja Liisi Eesmaa. Ühtlasi tõi Eesmaa esile ka vintagehõngulise trendi: „Müüdi, et prillid võivad olla tüütud ja igavad, on murdnud ka populaarsust koguvad kiisusilmsed raamid. Tänasel päeval võib leida mitmeid põnevaid prilliraame, mis ei muuda mitte nohiklikus, vaid lisavad viimase lihvi oma stiilile.“

Pupilo Optikapood asub Viru Keskuse 2. korrusel ja terve sünnipäevakuu jooksul on võimalik osa saada ka kampaaniast, kus kõik prilliraamid on kuni -70% soodsamad. Pupiloga saab tutvuda ka siin.