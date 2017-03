Pildid ja video: Jaapanis on jälle käes sakura ja hanami aeg

Japan-guide.com teatel kestab Jaapanis vastavalt kliimale kirsside õitsemine jaanuarist maini, esimesena hakkasid õitsema subtroopilise Okinawa kirsipuud, kuid põhjaosas asuval Hokkaido saarel hakkavad kirsid õitsema alles mais.

Õitsevad kirsid / Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA/Scanpix

Lõuna ja põhja vahele jäävatel aladel, kaasa arvatud suurlinnades Tokyos, Kyotos ja Osakas õitsevad kirsid aprillis.

Kirsiõied / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Igal aastal koostavad meteoroloogid enne kirsside õitsemist ennustusi, mis kuupäeval erinevates piirkondades kirsipuud õide lähevad.

Õitsevad kirsid / Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA/Scanpix

Samas tuleb võtta arvesse seda, et vahel võib kevad olla külmem või soojem ning siis algab õitsemine keskmisest hiljem või varem. Nihe on tavaliselt üks nädal.

Kirsside õitsemine / /Caters News Agency/Scanpix

Kirsipuude õitsemise aeg on võrdlemisi lühike, esimese õie puhkemisest (kaika) täiesõies (mankai) olekuni kulub umbes üks nädal, kuid kui on vihma ja tugevat tuult, siis kestab õitsemisaeg vähem.

Õitsevad kirsid / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Hanami ehk õitsvate kirsipuude all pikniku pidamine on Jaapanis sajanditevanune traditsioon. Jaapani ajaloolaste sõnul sai see alguse Nara perioodil (710 – 794), mil hakati looduse ilule rohkem tähelepanu pöörama.

Kirsiõied / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Traditsioon jätkus Heiani perioodil (794 – 1185), mil kirsiõite teemaline luule ja kunst muutusid väga populaarseks.

Esmalt imtlesid õite ilu vaid keiser ja tema õukond, kuid see levis ka sõjameeste klassi kuuluvate samuraide hulka ning Edo perioodil (1603 – 1868) hakkasid õiteilu nautima ka lihtinimesed.

Edo perioodil hakati Jaapnis massiliselt kirispuid istutama, et inimestel oleks rohkem paiku, kus hanami’t ehk pikniku pidada.

Kirsiõied / Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Paljude Jaapani ametiasutuste ja koolide juures kasvavad kirispuud. Jaapanis algab rahandus- ja kooliaasta aprillis, mil kirsid õitsevad, olles nii ühiskonnas kui looduses uus algus.

Õitsevad kirsid / Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA/Scanpix

Jaapani kultuuris on kirsiõied sümboolse tähendusega, viidates, et elu on ilus, kuid kaduv. Selle kohta kasutatakse jaapani keeles väljendit mono no aware (elupaatos).

Selle aasta ennustuse kohaselt peaks Tokyos esimesed kirsiõied avanema 26. märtsil ja puud peaksid olema täisõies 3. aprillil.