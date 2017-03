GALERII: Viljandis avati pidulikult kauaoodatud kino Forum Cinemas

Centrumi keskuses asuva uue kino meeleolukas avamispidu tõi kokku filmisõbrad nii Viljandist kui üle Eesti.

Kauaoodatud kino kuulutasid avakõnede ja lindilõikamisega pidulikult avatuks kultuuriminister Indrek Saar, Forum Cinemas Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo, Viljandi linnapea Ando Kiviberg ning Centrum keskuse esindajad Riho Maisa ja Rauno Tuula.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on äsja avatud Viljandi kino üks hingega tehtud kultuuriasutus.

«Eesti inimesed on kultuurihullud – käivad väga palju teatris, kuid on hea meel näha, et tänaseks on ka kino saanud loomulikuks osaks meie kultuuriruumis. Üle 3,2 miljoni kinokülastuse eelmisel aastal on selle kinnituseks. Seetõttu arvan, et siinsed saalid tulevad rahvast täis. Igal juhul on Viljandi saanud ägeda ja kaasaegse kino,» rääkis Saar.

Viljandi linnapea Ando Kiviberg ütles pidulikus avakõnes, et Viljandi on kino oodanud rohkem kui kümme aastat ning tänas linnarahva nimel nii arendajaid kui Forum Cinemas meeskonda.

Lisaks rääkis Kiviberg pikantseid ja lustakaid seiku Viljandi kino kunagisest ajaloost ning andis kino tegevjuhile üle ajaloolise repro 1908. aasta kinokuulutusest.

Kino avapeol lõid mõnusat muusikalist meeleolu Mulgimaalt pärit Lõõtsavägilased. Parajat pinget ja põnevust hoidsid kinole kohaselt üleval vahvad miimid.

Forum Cinemas Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo rõhutas, et uus Viljandi kino vastab kaasaegse põhjamaise kino kvaliteeditasemele.

«Kino sisustamisel lähtusime kaasaegse põhjamaise kino kõrgstandardist. Kinos on uusima tehnoloogiaga projektsioonitehnika, pilditeravust ja eredaid värve võimaldavad ekraanid, mugavad istmed ning ruumilist ja elutruud heli võimaldav Dolby Atmos süsteem,» lausus Kongo.

Värskelt avatud Viljandi kino toob vaatajateni mitmekesise filmiprogrammi alates Oscaritega pärjatud hittfilmidest kuni armastatud kogupere animateni. Lisaks pakub kino ka erinevaid kultuurisündmusi – nii Metropolitan Opera, Londoni rahvusteatri kui Balshoi Balleti ülekandeid kui ka erinevaid suurkontserte.

Laia filmivaliku, kõrgtasemel heli ning pildikvaliteediga Forum Cinemas Centrum kino Viljandis mahutab kahes saalis kokku 255 vaatajat. Kino ehituse koguinvesteering ulatub 1,6 miljoni euroni.

Vaata pildigaleriid avamisest!