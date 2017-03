Numbrimaagia: EFTA 2017 parima telesarja nominendid on tootnud kokku enam kui 1000 osa

Kõikidest nominentidest on oodatult kõige enam eetriaega saanud kultussari «Õnne 13», mille esmaeeter oli juba 1993. aasta oktoobrikuus. Selle aja jooksul on Eesti rahvas saanud Õnne tänava asukate tegemistele kaasa elada 692. episoodi jooksul, 2016. aastal jõudis eetrisse 36 uut osa. Sama telekanali teine nominent «ENSV» aga on vaatajaid rõõmustanud alates 2010. aastast. Eelmisel aastal tõi ETV ekraanile 6 uut osa, keskmine vaatajate arv eelmisel aastal ühe osa kohta oli 133 000.

Nagu ka «ENSV», oli 2010. aasta esmaeetri aastaks ka telesarjale «Pilvede all», mis alates sellest ajast on telepublikuni jõudnud 194. korral, sellest 32 uut osa 2016. aastal. Keskmine vaatajanumber ühe osa kohta mineval aastal oli 176 000. Kanal 2 teine nominent «Kuum jälg» aga jõudis esimest korda eetrisse just 2016. aastal, kokku toodeti eelmisel aastal 7 uut osa. Hoolimata oma värskusest, meelitas ka «Kuum jälg» telerite ette rohkelt vaatajaid – keskmiselt 124 000 vaatajat ühe osa kohta.

Eestlaste suur lemmik, «Kättemaksukontor», on televaatajaid rõõmustanud alates 2009. aastast, mil kodumaine krimisari esmakordselt eetrisse jõudis. Selle aja jooksul on «Kättemaksukontori» vaprad naised tegutsenud kokku 188. episoodis, tuues eelmisel aastal telerite ette ühe osa kohta keskmiselt 104 300 vaatajat.

See, kes tunnistatakse parimaks sarjaks, selgub juba pühapäeval, 12. märtsil Nordea Kontserdimajas, kus toimub Eesti filmi- ja teleauhinnad 2017 pidulik auhinnagala. Otseülekanne Kanal 2 vahendusel 12. märtsil kell 19.30.