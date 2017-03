Igor Gräzin üle 20 aasta taas presidendiballil: Ilves oli minu jaoks võhivõõras inimene

«1997. aataks jõudsime Lennart Meriga isiklikult tülli minna,» põhjendab Gräzin. Ilvest kirjeldab legendaarne poliitik kui talle täiesti võhivõõrast inimest, kelle puhul ei olnud tal kunagi tunnet, et kutse oleks isiklikku laadi olnud. «Kaljulaid on suures osa minu president,» lausub Gräzin ning lisab, et kuigi ta ei ole presidendi kõigi seisukohavõttudega nõus, siis seekord tundis ta, et on vastuvõtule tõesti oodatud.

