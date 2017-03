Pildid ja video: arheoloogid leidsid Kairost kaheksameetrise Ramses II kuju

The Thelegraphi andmetel leidi samast piirkonnast veel Ramses II kujusid, kuid need nii suured ei olnud.

Egiptuse amtiigiministeeriumi teatel leiti kunagise vaarao kujud Kairo idaosast Mattariyast, kus kunagi paiknes Heliopolis ja palju templeid.

«Sel teisipäeval leiti Kairost suur vaaraokuju, mis tõenäoliselt kujutab Ramses IIst. Tegemist on kvartsiidist tahutud kujuga, millest on alles torso, osa peast, parem kõrv ja silm,» teatas antiigiminister Khaled al-Anani.

Ramses II oli 19. dünastia vaarao, kes valitses Vana-Egiptuses 1279 – 1213 eKr.

Tegemist oli valitsejaga, kes laiendas sõjakäikude abil oma riiki, mis lõpuks ulatus Süüriast idas kuni Nuubiani lõunas. Ramses II järeltulijad nimetasid teda Suureks esivanemaks.

Arheoloogid leidsid lisaks Ramses II suurele kujule ja veel paarile väiksemale kujule ka Ramses II pojapoja, vaarao Seti II 80-sentimeetrise kuju.

Ramses II lasi ehitada Heliopolisesse päikesetempli ja püstitada sinna enda kujusid, mis nüüd sealt leiti. Tegemist oli suure templiga, mis oli kaks korda nii suur kui Luxori kuulus Karnaki tempel. Helipolise tempel hävines Rooma impeeriumi ajastul.

Heliopolises asunud obeliskid viidi Alexandriasse või Euroopa linnadesse, templi ehituskivid kanti teiste hoonete ehitamiseks laiali.

Arheoloogid üritavad nüüd arvutijoonistuste ja 3D abil taastada, milline Ramses II kaheksameetrine kuju kunagi välja näha võis. 2018. aastal avatakse Kairos uus suur Egiptuse muuseum ja nüüdsed leiud tahetakse sinna välja panna.

Egyptian workers clean a part of a 19th dynasty royal statue at the site of a new archeological discovery at Souq Al-Khamis district in Al-Matareya area, Cairo, Egypt on March 9, 2017. According to the Ministry of Antiquities, two 19th dynasty royal statues were found in parts in the vicinity of King Ramses II temple in ancient Heliopolis (Oun) Sun Temples by a German-Egyptian archeological mission. (Xinhua/Ahmed Gomaa) //CHINENOUVELLE_0903.EGY.001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1703091746 / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA