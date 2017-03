Kristina Viirpalu sai õõvastava telefonikõne: mul on midagi, mis kuulub teile

Kollektsioon, mis pidi esitlusele tulema eelmisel laupäeval läks kaduma lennureisil marsuudiga Tallinna-Amsterdam-Pariis. Ühe kadunud kohvri sai Viirpalu kätte laupäevale eelneval õhtul kell 22.30. Ülejäänud kaks kohvrit on teadaolevalt küll Pariisis, kuid paraku ei ole Viirpalu neid tänaseni kätte saanud. «Need on kusagil teel, aga kus need täpselt on, seda me ei tea. Ilmselt jõuame enne Tallinnasse tagasi,» rääkis Viirpalu peale show'd. Äpradustele vaatamata läks Viirpalu show hästi kuna laupäevaks jõudis Eestist Pariisi alternatiivne kollektsioon.

Kristina Viirpalu kollektsiooni kuuluvad rõivad. / AFP/Scanpix

Küll aga on asjalood võtnud tänaseks veel kummalisema pöörde. Nimelt helistas eelmise laupäeva öösel Kristinale seni tuvastamata meesterahvas, kes rääkis puhatas eesti keeles ning lausus telefonis, et tal on midagi, mis kuulub moedisainerile. Helistaja seost kadunud tualettidega uuritakse. Kogu olukorra teeb veel keerulisemaks seik, et Kristinale ning tema meeskonnale edastatakse väga vastakaid infokilde, millest ühe versiooni kohaselt on pagasid Pariisi lennujaamas, ning teise järgi tiirutab juba viiendat päeva kuller eksklusiivsete eksemplaridega mööda moepealinna ringi. Võta siis näpust!

Kristina Viirpalu rõivakollektsioon. / AFP / Scanpix

