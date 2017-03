Pildigalerii: Eesti Aasta Ettevõtja 2017 pidulik gala Tallinna Kultuurikatlas

Ettevõtja Elutööpreemia pälvis Mati Vetevool, kes on kalatööstuse M.V.Wool asutaja ja juhataja.

Elutööpreemiaga tõstab EY esile neid teotahtelisi ja inspireerivaid ettevõtjaid, kes on andnud Eesti majanduse arengusse pikaajalise panuse. Elutööpreemia andis üle rahandusminister Sven Sester.

«On tähelepanuväärne, et seekord pälvisid EY Eesti Aasta Ettevõtja tiitli väljaspool Tallinna tegutsevad ettevõtjad – võib isegi öelda, et ettevõtjad on ääremaastumise vastu võitlemisel riigist ette jõudnud,» lausus EY partner Ranno Tingas. «See näitab, et Eestis edukas olemiseks ei pea tingimata tegutsema pealinnas – Cleveron on Viljandis tegutsev maailmatasemel ettevõte, kelle eesmärgiks ei ole rohkem ega vähem kui maailma vallutamine.»

Arno Küti ja Peep Kulla juhtimisel on Cleveronist vähem kui 10 tegevusaastaga kujunenud maailma tippu kuuluv pakiautomaatide ja ‑robotite tootja.

Praegu töötab ettevõte välja ideid, kuidas tulevikus hakata saadetisi inimestele kohale toimetama droonide abil. 2016. aastal andis Cleveron tööd 54 inimesele, tänaseks on ettevõtte töötajate arv kasvanud 80-ni. Veebikaubamaja ON24 on Eesti suurim mööblimüüja.

«Aasta Ettevõtja tiitli pälvimisel on suur kaal innovaatilisusel, ettevõtlikkusel ja meeskonna juhtimise oskusel, sotsiaalsel vastutusel ning ettevõtte panusel ühiskonda laiemalt,» rääkis Ranno Tingas. «Need inimesed on tegijad, kellel on jätkunud tarkust, töökust, vastupidavust, sihikindlust ja kindlasti ka õnne, et olla oma ettevõtetega seal, kuhu nad on tänaseks jõudnud ja kust liikuda edasi.»

Arno Kütt ja Peep Kuld lähevad 7.-11. juunil Eestit esindama Monte Carlosse, kus neil on võimalus võrdväärsena kokku saada ja ideid vahetada ärimaailma absoluutsesse tippu kuuluvate tegijatega. Maailma Aasta Ettevõtja ehk EY World Entrepreneur Of The Year tiitlivõistlus on maailmas üks prestiižsemaid ettevõtjatele suunatud konkursse, kus osaleb ettevõtjaid kokku 60 riigist.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 konkursi žüriisse kuulusid: Aavo Kokk (Catella Corporate Finance OÜ), Hans H. Luik (Eesti Ekspress), Marika Priske (Sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ), Viljar Arakas (EFTEN Capital AS) ning eelmine EY Eesti Aasta Ettevõtja Jevgeni Kabanov (Zero Turnaround).

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 finalistid:

Arno Kütt ja Peep Kuld (pakiautomaatide ja ‑robotite tootja Cleveron AS ning Eesti suurim mööblimüüja, veebikaubamaja ON24 AS)

Urmas Hiie (Eesti suurim ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute tootja ETS Nord AS)

Tõnis Siigur, Martti Siimann ja Marko Zukker (restoranid OKO, NOA ja Tuljak – OKO Restoranid OÜ)

Kadri Klaassen ja Rasmus Varunov (Baltikumi suurim laste mänguväljakute ning skatepark’ide tootja, pereettevõte Tiptiptap OÜ)

Anti Tammo ja Raigo Tammo (Eesti suurim terasprofiil- ja silemetalluste tootja ja eksportija, pereettevõte OÜ T-Tammer)

EY Eesti Aasta Ettevõtjad 2008-2015:

Jevgeni Kabanov, ZeroTurnaround (2015)

Jüri Raidla, Advokaadibüroo Raidla Ellex (2014)

Peeter ja Priit Rebane, BDG Holdings OÜ (2013)

Ruth Oltjer, Chemi-Pharm AS (2012)

Priit Alamäe ja Taavi Kotka, Nortal AS (2011)

Peter Hunt, Wendre AS (2010)

Indrek Sepp, Pristis AS (2009)

Jaan Puusaag, Krimelte OÜ (2008)

Ettevõtja Elutööpreemia laureaadid 2010-2015:

Tiit Vähi, ettevõtja, poliitik ja mitmekordne endine peaminister (2015)

Enn Meri, OÜ Merinvest nõukogu esimees ja omanik (2014)

Madis Habakuk, EBS-i asutaja (2013)

Endel Palla, ASi Harju Elekter nõukogu esimees ja arendusdirektor (2012)

Raul-Roman Tavast, OÜ Roman Tavast, teenetemärkide valmistaja (2011)

Ülo Pärnits, Ülemiste City nõukogu esimees (2010)

