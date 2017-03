Video: maailmas levib soome elustiilitrend kalsarikännit

Juba paar aastat tagasi on olnud maailmas märksõnadeks norra hygge, soome sisu ja rootsi lagom, kuid nüüd ka alsupükstes trimpamine, edastab Yle.

Elustiiligurude sõnul saab nädala tööpingeid võtta nädalalõpul maha mitmel viisil, kaasa arvatud kodus aluspesus või pidžaamas olles ja lemmikalkoholi juues.

Vogue’i teatel pärineb see elustiilitrend Põhjamaadest, eelkõige Soomest, kus on pikk talv ja inimesed on palju siseruumides, kuid nüüd on see levinud ka lääne- ja lõunapoole. Soomes kannab see trend nime kalsarikännit.

Väidetavalt hakkas see elustiil levima juba hipide ajastul 1970. aastatel, mil moeajakirjad avaldasid fotosid modellidest, kes olid aluspesus ja limpsisid kodustes oludes šampanjat.

Tippfotograafid Helmut Newton ja Oliviero Toscani tegid rea aluspesus trimpamise fotosid, millest kujunes rahvusvaheline fenomen.

Vogue’is räägitakse seoses Põhjamaadega veel saunast, jõuluvanast, virmalistest, jäämurdjatest ja põhjapõtradest ning üldiselt soomlaste, rootslaste ja norrakate elustiilist.

Samas on esile tõstetud asjaolu, et soomlastel on vahel raske alkoholiga piiri pidada ja muidu vaiksed soomlased avavad suu alles «auru all» olles.