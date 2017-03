Go Away Bird lasi välja provokatiivse singli koos visuaalvideoga: 90 protsendil naistel läheb veidi süda pahaks selle laulu peale

Erinevalt albumi funkylikust versioonist kõlab singel palju rokilikumalt. Laulu sõnum on provokatiivne: endiste kaaslaste seksuaalne ärakasutamine.

„Mina olin kunagi selle poolt, et selle lauluga üldse bändina välja tulla, aga mind veendi ümber. Umbes 90 protsendil naistel läheb veidi süda pahaks selle laulu peale. Mõne arvates käsitleb see teemat liiga kergekäeliselt. Aga eks see on elust endast, mis ongi kohati valus, ei mingit naeruvääristamist" ütleb laulu autor Stanislav Bulganin.

Laul on salvestatud ja miksitud Tartus Östuudios heliprodutsent Martin Kikase poolt, bassi ja trummi mängis Ans.Anduri Madis Aesma. Visuaalid on teinud kunstnik Mikk-Mait Kivi.