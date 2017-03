Jultunud vale! James Blunt paljastas, kuidas Ed Sheeran tegelikult põsele haava sai

Novembris levinud loo kohaselt pidutsesid James Blunt, printsess Beatrice ja Ed Sheeran koos, kui Blunt tegi nalja, et ta tahaks rüütliks saada. Beatrice olevat võtnud mõõga ja sellega vehkides kogemata tema taga seisnud Sheerani põske tabanud.

Blunti sõnul on Sheerani arm ehtne, kuid lugu täielik vale.

«Ed lollitas purjus peaga ja vigastas ennast ise. Me mõtlesime selle peene loo välja ja inimesed jäid uskuma. See oli väga piinlik,» seletas Blunt.

«Absoluutselt kõik oli väljamõeldis. Välja arvatud see arm. Kummaline, et inimesed uskuma jäid. Me olime tõesti koos sellel peol, kuid ta lõikas iseennast. Mina lappisin ta kokku,» väitis Blunt.