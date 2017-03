Tõeline ime! Honey Boo Boo ema Mama June võttis kaalust alla ja muutus täiesti teiseks naiseks

Reality-sarja «Mama June: From Not to Hot» värskes promoklipis saab näha, et ehkki naise muutumine pole veel täielik, näeb ta juba hoopis teistsugune välja.

Mama June / Scanpix

Uue saate vältel kahaneb 37-aastane Mama June 208 kilogramist rõivanumber neljani.

Mama June / Scanpix

Shannoni eksmees Mike «Sugar Bear» Thompson abiellus jaanuaris oma uue naise Jennifer Lambiga, kuid pole teada kas Mama June tseremoonial osales.