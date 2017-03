Kerli kommenteeris viimaks Eesti Laulu: ma pole sellelt riigilt kunagi nii palju armastust tunnetanud!

Kerli sõnul on tagasiside olnud imeline ja isegi täiskasvanud mehed on talle juurde tulnud ja öelnud, kuidas nad pärast tulemuste teadasaamist nutsid. Ka ajalehtede arvamuslood on olnud positiivsed.

«Eestlased ei ole väga väljendusrikkad inimesed ja ma arvan, et asi on ajaloos. Me oleme üle elanud okupatsioone, haigusi, vaesust ja orjapõlve... Oma vanavanemaid vaadates mõistan, et see oli meie rahvale toimetulekumehhanism. Inimesel pole aega mõelda sellistele pehmetele asjadele nagu spirituaalsus ja armastus, kui ta on nälga suremas või kui tema isa viiakse Siberisse. Ma olen hakanud mõistma Eesti inimeste loomust,» seletab Kerli.

«Kuid pärast Eesti Laulu on asi täiesti pöörane olnud. See oleks nagu ülestõusmine ja ma saan nii palju positiivset energiat ja nii palju armastust. Ma pole sellelt riigilt kunagi sellist armastust tunnetanud,» lisab ta.

Kerli tänab toetajaid ja ütleb, et ta andis endast parima.

«Ma olen kaks kuud selle etteaste iga detaili kallal väga intensiivset tööd teinud. Täiesti imelised inimesed ilmusid välja mind toetama ja minu tiimis osalema. Üleüldiselt oli see väga lahe ja eepiline kogemus. Ma andsin endast 150 protsenti ja olen väga rahul, millega mu tiim lagedale tuli,» räägib Kerli.

Kerli peab asja juures positiivseks seda, et nüüd on tal aega oma loomingule keskenduda ja laulude avaldamist jätkata.

