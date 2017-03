Genka loomingus limiite pole: mu elus oli kunagi moment, kus tegin palju kriminogeense taustaga tekste

Genka ütles, et ta seisab suuremas osas kõige selle taga, mida ta räpib, kuid on ka erandeid.

«Mul on korra elus olnud moment, kus mul oli hästi palju kriminogeense taustaga tekste. Ma ei andnud neid ka oma nime all välja, vaid tegin alter ego, et välja vabandatav, et mina ei ole seda öelnud. Siis mõtlesin, et ega Agatha Christie ka kümmet mustanahalist ära ei tapnud, vaid ta lihtsalt kirjutas neist. Siis ma võtsin samasuguse autoripositsiooni,» meenutas Genka.

«Ma jätan vabad käed endale. Ma vahel räppisin ikkagi hästi palju sellist suurustamist ja asja ka ja see on väga okei. Ja on seal ka väljamõeldud asju. Limiite ei ole, niiöelda,» lisas ta.

Genka rääkis ka, kuidas ta ühelt Eesti suurema raadiojaama juhilt küsis, et miks nad räppi ei mängi.

«Tead, mis ta ütles? «Kurat, ma ei tea!» Ja pärast seda hakkasid nad natuke mängima,» naeris Genka.