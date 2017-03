Mihkel Raud pigistas Mart Normetilt vabanduse välja: ju siis läksime üle piiri

Mihkel Raud seadis küsimuse alla Eesti Laulu tänavused vaheklipid: «Lapsed vaatavad ja järsku näevad kaks minutit järjest, kuidas valatakse viina. See kõik oli väga irooniline, aga lapsed ei pruugi sellest irooniast aru saada. Lisaks mingi mõlkipekstud lõustadega tüübid, kes sõidavad oma naisele kümpi.»

«Mulle tundus, et sel aastal ei ületanud need klipid sellist valuläve, mida ei oleks olnud võimalik kodus kahe lausega lapsele ära selgitada. Viinajoomise klipis oli ju ilmselge, milles see uba oli, ja peksmise nali samamoodi, et mida ei tehta. Onud näitavad lapsele, et nii ei tehta,» seletas Normet.

Raud meenutas, kuidas ta väiksena nägi täiskasvanutele mõeldud sketši purjus hunt Kriimsilmast ja see teda tohutult traumeeris.

«Sa seda ei karda, et kui lastesaadete juhid Märt ja Ott niimoodi laste ees on, siis see on kuidagi pahasti?» uuris Raud.

«No mis ma oskan öelda. Ju siis läksime üle piiri ja ma väga vabandan,» naeris Normet.

Lisaks vastas Normet vaatajate esitatud küsimustele. Näiteks küsiti talt, miks on saate nimi Eesti Laul, kui seekord oli finaalis ainult üks eestikeelne lugu.

«See keeleteema on mul ka südamel, et võiks rohkem olla eestikeelseid laule. Punkt,» tunnistas Normet. «Tegelikult pole Eurovisiooni kontekstis keelel mingit vahet. Oleme saavutanud oma ühed kõrgemad kohad «Rändajate» ja «Kuulaga».»

Teine televaataja muretses, kas nüüd hakatakse võidulaulu tuunima nagu eelmisel aastal, kui «Jüri Pootsmanni esitus pekki keerati». «Jaa, tasub olla mures, aga sel aastal läheb paremini,» ütles Normet.

Normet rääkis ka, et Kerli maksis oma suurejoonelise lavashow eest ise ja finaalis puudusid lauludel subtiitrid esteetilistel põhjustel.